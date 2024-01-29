Граждан России и Таджикистана задержали по подозрению в стрельбе в церкви Стамбула

По делу о нападении на католическую церковь в Стамбуле задержаны 47 человек, проведены рейды более чем по 30 адресам по всему городу. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Непосредственно в самой стрельбе в храме подозревают граждан России и Таджикистана. Они могут быть связаны с «Исламским государством»* (признано террористической организацией и запрещено в России).

«Оба подозреваемых являются иностранными гражданами. Один из них – из Таджикистана, а другой – из России, и мы оценили их как членов «Исламского государства»*", – сказал Ерликая журналистам, передает Reuters. По его словам, их будут допрашивать по поводу нападения.

Ранее «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле.

Стрельба в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер в европейской части Стамбула произошла во время утренней воскресной службы. Двое вооруженных людей в масках вошли в храм и открыли огонь. В результате нападения погиб один человек, гражданин Турции.

* Признано террористической организацией и запрещено в России

Анкара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube