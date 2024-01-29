В Ярославле обезвредили боевую часть беспилотника, пытавшегося атаковать НПЗ

Взрывотехники ФСБ и Росгвардии обезвредили боевую часть дрона, пытавшегося атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Об этом сообщил губернатор региона Ярославской области Михаил Евраев.
«Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована. Предприятие работает в штатном режиме», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Ранее Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ярославского НПЗ «Славнефть-ЯНОС» предотвратила удар беспилотника по предприятию. Он отметил, что никто не пострадал, возгорания нет. Дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод утром 29 января.
Ярославль, Наталья Петрова
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