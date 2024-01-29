РЭБ предотвратила атаку беспилотника на НПЗ в Ярославле

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратил атаку дрона на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, пострадавших нет.

«Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Он добавил, что никто не пострадал, возгорания нет.

Сейчас на месте происшествия, по словам губернатора, работают правоохранительные органы и специальные службы.

Ранее сегодня ряд российских телеграм-каналов сообщали об атаке БПЛА на НПЗ в Ярославле. Отмечалось, что беспилотник упал около установки гидрокрекинга в 6:39 мск понедельника. Телеграм-канал SHOT сообщил, что произошел небольшой пожар, который был быстро потушен работниками предприятия. Также отмечалось, что на месте происшествия работает группа разминирования.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС») был запущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». В настоящее время «Славнефть – ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки, его средний показатель объема переработки нефти – порядка 15 млн тонн в год. Ассортимент продукции НПЗ включает в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топочный мазут.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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