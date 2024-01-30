Мошенники запустили схему кражи денег через СБП

Мошенники все чаще крадут деньги россиян через поддельные ссылки СБП. Для обмана используют данные взломанных баз интернет-магазинов, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Злоумышленники взламывают базы данных интернет-магазинов и получают информацию о предпочтениях клиентов. Как только пользователь делает крупный заказ, мошенники перехватывают контактный номер покупателя и отправляют поддельную ссылку СБП. Получив деньги, злоумышленники быстро снимают всю сумму, и банк не может их отследить.

Мясоедов пояснил, что платеж через СБП является безотзывным и осуществляется моментально. Поэтому у банка нет времени проверить транзакцию. Эксперт посоветовал проявить особенную бдительность при оплате с помощью СБП и QR-кода. При сканировании кода нужно проверит реквизиты, а при оплате по СБП проверять каждую ссылку.

«Согласно статистике, деньги нередко удается вернуть, но время играет против вас, принимать меры нужно безотлагательно», – сказал Мясоедов в беседе с агентством «Прайм». Он рекомендовал при первых подозрениях обращаться в службу поддержки вашего банка, а затем в правоохранительные органы.

Ранее ЦБ РФ предупредил, что мошенники с использованием специальных программ начали подделывать голоса знакомых для обмана россиян. Образцы голоса мошенники берут из соцсетей и мессенджеров и убеждают граждан перевести им деньги.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube