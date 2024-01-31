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Среда, 31 января 2024, 14:17 мск

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ВСУ атаковали белгородское село с помощью дрона

Фото: Минобороны РФ

Киевский режим атаковал территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Взрывом поврежден объект связи, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

О пострадавших не сообщается.

Накануне система ПВО уничтожила и перехватила 21 беспилотник ВСУ над пятью российскими регионами, включая Белгородскую область.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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