Восемь населенных пунктов Белгородской области обесточены из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получила линия электропередачи. «Под отключение попадают абоненты 8 населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны.

Ранее сегодня Гладков сообщил об атаке ВСУ села Тишанка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе. В результате удара поврежден инфраструктурный объект связи.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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