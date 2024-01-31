Улицкая рассказала пранкерам об отправке своих гонораров Киеву

Писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что гонорары с продажи ее книг идут на Украину. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили ей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Видео беседы с Улицкой пранкеры опубликовали в своем телеграм-канале.

«Книги [мои] пока издают. В магазинах их продают запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. <…> Мои гонорары идут на Украину», – рассказала писатель.

Кроме того, она заявила, что признает за Украиной «право» на уничтожение патриотично настроенных российских культурных деятелей и журналистов. «Не могу сказать, что мне очень нравится такая позиция, но у вас есть на это право», – так ответила Улицкая на вопрос о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, таких как убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина.

Улицкая считает, что конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от «московской Руси», «найти свое место в европейском обществе» и стать самостоятельным, ни от кого не зависимым государством.

Писатель также заявила, что она «в некотором роде крымчанка», и мечтает, чтобы полуостров был «федеративным государством в рамках Украины, России, какой угодно, но, чтобы это была отдельная федерация». Жителям Крыма, не согласным с такой позицией, по словам Улицкой, придется «двинуться… по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то».

Напомним, в декабре пранкеры Лексусом и Вованом позвонили писателю Григорию Чхартишвили*, известному под псевдонимом Борис Акунин*. В ходе разговора писатель заявил, что «Российская Федерация – самый главный враг на планете Земля», и что он согласен на любые действия в отношении России, к примеру, на обстрелы Крыма, а также других регионов страны. В ответ на это возмущенная общественность призвала прекратить продавать в России книги этого автора и признать его иноагентом.

Росфинмониторинг внес Акунина* в список экстремистов и террористов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против писателя по подозрению в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ст.205.2, ст.207.3 УК).

12 января Минюст России признал Акунина* иностранным агентом.

* Физическое лицо признано иностранным агентом, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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