Известный писатель Борис Акунин признан в России экстремистом и террористом

Популярный в России писатель Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин*, внесен в России список экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные сайта Росфинмониторинга.

Напомним, писатель несколько дней назад в ходе общения с пранкерами Лексусом и Вованом заявил, что «Российская Федерация – самый главный враг на планете Земля», и что он согласен на любые действия в отношении России, к примеру, на обстрелы Крыма, а также других регионов страны. «Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», – пояснил Чхартишвили*. В ответ на это возмущенная общественность призвала прекратить продавать в России книги этого автора и признать его иноагентом.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели объединённая розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» сообщила о том, что приостанавливает продажи книг Акунина* и Дмитрия Быкова (признан иноагентом в РФ). Ранее издательство АСТ сообщило о том, что снимает с выпуска и продаж вышеупомянутых авторов.

*физическое лицо внесено в России список экстремистов и террористов

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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