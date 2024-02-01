СМИ: в конгрессе США ужаснулись коррупции на Украине

Уровень коррупции на Украине поверг в шок американских парламентариев, которые обсуждают сделку по выделению Киеву нового пакета помощи. В Конгрессе потребовали провести полный аудит переданных киевскому режиму средств.

Конгрессмены шокированы скандалом в Минобороны Украины, пятеро чиновников которого украли почти 40 млн долларов. Власти подписали сделку с компанией «Арсенал», которая должна была закупить у иностранной фирмы минометные снаряды. МО Украины оплатило контракт, но деньги заграничной фирме так и не достались: вся сумма разлетелась по счетам на Украине и Балканах. Следователям удалось вернуть средства и задержать подозреваемых.

«Эти деньги сыграли бы большую роль здесь, дома, чтобы принести пользу американскому народу, которому они и принадлежат. Этот случай мошенничества, скорее всего, является лишь верхушкой айсберга», – сказал член палаты представителей Эли Крейн из Аризоны в беседе с The American Conservative.

Его коллега Мэтт Розендейл из Монтаны напомнил, что несколько лет назад в Вашингтоне знали об Украине только то, что это «самая коррумпированная страна». «Украина была прачечной по отмыванию денег для грязных политиков, начиная с Хантера Байдена. Смешно даже надеяться, что сейчас там лучше управляются с финансами», – сказал Розендейл.

Конгрессмены потребовали провести полный аудит средств, которые США выделили из бюджета на поддержку киевского режима.

В то же время в Сенате продолжают обсуждать иммиграционную сделку. Если стороны придут к соглашению, более 100 млрд из бюджета направят на покрытие различных расходов. Около 60 млрд из этой суммы предназначены для помощи Украине.

Вице-спикер национального совета Словакии Любош Блаха назвал Украину черной дырой для финансовой помощи. Евросоюз вливает в нее миллионы, но результатов не видно, в том числе, из-за высокой коррумпированности украинских чиновников.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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