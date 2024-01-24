Помощь союзников не принесла Украине побед в конфликте с Россией, а только помогла эскалации, заявил вице-спикер национального совета Словакии Любош Блаха. Он не видит смысла «сливать миллиарды в черную дыру» коррупционного Киева.

Блаха отметил, что несмотря на все усилия киевского режима и его западных союзников ВСУ не удалось заставить российские войска отступить. Но Украина понесла большие потери. Ситуация не дошла бы до такого предела, откажись Запад отправлять в Киев оружие и деньги.

«Запад свалил на Украину все возможное вооружение, а фронт все равно не сдвинулся ни на миллиметр. Если бы не деньги США и ЕС, Украина не продержалась бы и двух недель. Россия никогда не покинет Крым и Донбасс. Так почему должны умереть еще сотни тысяч человек? На востоке идет война, которой не случилось бы – если бы не Запад», – написал политик в своем телеграм-канале.

Режим Зеленского не имеет ничего общего с демократией, поэтому лозунги о защите свобод беспочвенны, заявил Блаха. И коррупция при киевском режиме ни для кого не секрет, но европейцев снова и снова призывают отправлять на Украину деньги, которые никак не помогут прекратить конфликт.

«Украина – одна из самых коррумпированных стран в мире. И теперь нам придется сливать миллиарды из ЕС в черную дыру? Украинцам не на что обижаться. Словакия им очень помогает, но людям это надоело. Это не ведет ни к чему, кроме бедности и смерти», – подвел итог Блаха.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка на Украину любых сумм денег и оружия не поможет Киеву победить в конфликте с Москвой. Словакский министр обороны Роберт Калиняк посетовал, что из-за отправки прежним правительством вооружений Киеву страна осталась без ПВО и боевой авиации, а также без обещанных денег за МиГ-29, переданных Украине.

Братислава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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