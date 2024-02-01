В ЛНР женщина погибла при ударе дрона ВСУ по ее дому

В Луганской народной республике пожилая женщина погибла в результате атаки украинского беспилотника на ее дом. При ударе также пострадал внук пенсионерки. Об этом сообщило правительство ЛНР в своем телеграм-канале.

По данным военной комендатуры, дрон ВСУ ударил по жилому дому в Зимогорье Славяносербского района поздно вечером 31 января. «Пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла на месте. Ее внук, 22-летний парень получил ранение», – говорится в сообщении. Сам дом частично разрушен.

По информации главы республиканского минздрава Наталии Пащенко, пострадавший от госпитализации отказался. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль на трассе у Горловки в ДНР.

За январь система противодействия БПЛА сбила и перехватила в ДНР 966 украинских дронов, направленных в сторону Донецка, Макеевки и Горловки. Такие данные привел Штаб обороны республики. ВСУ выбирали цели из числа гражданских объектов – больницы, котельные, электростанции, а также места скопления мирных граждан.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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