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Воскресенье, 4 февраля 2024, 11:22 мск

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Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии

Четыре жителя Лисичанска – три женщины и один мужчина, которые получили ранения в результате вчерашнего украинского обстрела пекарни, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко.

«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы находимся на постоянной связи с министерством здравоохранения Российской Федерации и федеральным Центром медицины катастроф», – отметила Пащенко.

По ее словам, с применением телемедицинских технологий были проведены консультации со специалистами из федеральных учреждений здравоохранения. «При стабилизации состояния мы готовы перевести пациентов для лечения в федеральные клиники», – сказала министр.

Напомним, накануне днем ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске с применением предположительно американской ракетной системы HIMARS. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребенок. Еще 10 человек были спасены из-под завалов. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов – здание пекарни разрушено полностью. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций.

Сегодня в ЛНР объявлен траур.

Лисичанск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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