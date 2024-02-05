Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР погиб в результате удара по Лисичанску

В результате атаки ВСУ по Лисичанску погиб глава МЧС Луганской народной республики Алексей Потелещенко. Об этом рассказал представитель ведомства.

«Среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу был министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко», – заявили в МЧС ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель министра. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!» – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Напомним, 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске с применением предположительно американской ракетной системы HIMARS. Согласно последним данным, в результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребенок. Еще 10 человек были спасены из-под завалов.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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