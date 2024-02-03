ВСУ разбомбили пекарню в Лисичанске: есть раненые

Сегодня вооруженные формирования киевского режима обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами оказалось несколько мирных местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – отметил Пасечник.

По его словам, три человека доставлены в больницу. «Ещё несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завали. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», – уточнил глава ЛНР.

«Держу ситуацию под личным контролем. На месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь», – добавил Пасечник.

Луганск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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