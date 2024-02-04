Число жертв обстрела в Лисичанске выросло до 28 человек

В Лисичанске из-под завалов после украинского обстрела пекарни извлекли тела 20 погибших. Об этом говорится в сообщении МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на угрозу повторного удара, спасатели, продолжают разбор завалов и поиск людей. На утро сегодня, по данным правительства ЛНР, число жертв выросло до 28 человек.

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», – говорится в сообщении.

Сегодня, 4 февраля, в Луганской народной республике объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что под завалами пекарни в Лисичанске, которую обстреляли украинские военные, могут находиться до нескольких десятков мирных жителей.

Согласно уточненным данным, Лисичанск подвергся накануне обстрелу в 14:20. Огонь велся предположительно из американской ракетной системы HIMARS.

Лисичанск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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