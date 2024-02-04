Спасательная операция в Лисичанске завершена – МЧС

В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни, которое накануне подверглось обстрелу со стороны ВСУ предположительно из американской ракетной системы HIMARS.

«Сотрудниками МЧС России спасено 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли», – уточнили итоги операции в МЧС.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко ранее сообщила, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, они также находятся в больнице.

Сегодня в связи с трагедией в ЛНР объявлен траур.

Лисичанск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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