Женщину ранило осколком при обстреле курского села

Жительница поселка Теткино в Курской области пострадала в результате обстрела с украинской стороны. Раненую отвезли в больницу, рассказал глава региона Роман Старовойт.

По его данным, зафиксировано пять прилетов во время атаки ВСУ.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Получила осколочное ранение местная жительница. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее житель села Гуево Курской области получил контузию в результате обстрела со стороны Украины. Снаряд попал в жилой дом.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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