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Вторник, 6 февраля 2024, 12:16 мск

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ВСУ атаковали два села под Белгородом

ВСУ нанесли удары по селам в Шебекинском округе Белгородской области. Мирные жители не пострадали, но повреждены строения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские боевики отправили в Вознесеновку дрон со взрывчаткой, мишенью которого стало аграрное предприятие.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия», – написал губернатор в телеграм-канале.

Менее часа спустя ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. Никто не пострадал, заверил губернатор. Повреждены три частных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Ранее днем белгородский город Губкин был атакован украинским беспилотником.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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