ВСУ атаковали два села под Белгородом

ВСУ нанесли удары по селам в Шебекинском округе Белгородской области. Мирные жители не пострадали, но повреждены строения, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские боевики отправили в Вознесеновку дрон со взрывчаткой, мишенью которого стало аграрное предприятие.
«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия», – написал губернатор в телеграм-канале.
Менее часа спустя ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. Никто не пострадал, заверил губернатор. Повреждены три частных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Ранее днем белгородский город Губкин был атакован украинским беспилотником.
Белгород, Наталья Рязанова
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