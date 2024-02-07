Суд отправил жителя Алтайского края в колонию за дебош в самолете

Суд в Барнауле приговорил жителя Алтайского края к 2,5 года лишения свободы за дебош на борту самолета. Отделаться условным наказанием не получилось – суд отправил хулигана в колонию, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Обвинение доказало, что в феврале 2023 года на самолете авиакомпании «Победа», летевшем из Москвы в Барнаул, случилось ЧП. Посреди полета один из пассажиров решил пройти в кабину пилотов. Когда бортпроводник преградил ему дорогу, пассажир бросился на него с кулаками.

Действия алтайца квалифицировали как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура отметила, что подсудимый создал на борту самолета ситуацию, угрожающую безопасности полета.

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – добавили в прокуратуре.

Жительница Свердловской области отличилась на борту самолета, отправлявшегося в Шри-Ланку, еще до взлета. Пьяная пенсионерка громко и нецензурно выражалась, а в отделение полиции ее пришлось вести в наручниках.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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