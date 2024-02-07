Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва пострадавших нет, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

«Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Гладков ранее сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино – пострадали два сотрудника одного из промышленных предприятий. Позднее под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По информации губернатора, обошлось без пострадавших, но повреждения зафиксированы в четырех частных домовладениях. «В одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль», – уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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