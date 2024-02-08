Над Белгородской областью сбит беспилотник: работает система оповещения о ракетной опасности

Белгородская область подверглась новой атаке со стороны Украины. В министерстве обороны сообщили, что в 16:30 над территорией региона был сбит беспилотник самолетного типа.

«Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник был сбит в Белгородском районе в районе села Бессоновка. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – уточнил он.

В 17:26 Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности. «Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – отметил губернатор.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области, ранен мужчина.

Позднее губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Ржевка Шебекинского городского округа. В результате удара пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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