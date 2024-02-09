Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов* внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Удальцов Сергей Станиславович*, 16.02.1977 г.р., г. Москва», – указывается на сайте.

Напомним, 12 января Басманный суд Москвы отправил Удальцова* под стражу до 15 февраля по уголовному делу об оправдании терроризма с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По словам самого обвиняемого, поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в организации террористического сообщества. Удальцов* назвал предъявленные обвинения «бредом».

Соратники лидера «Левого фронта» сообщили, что Удальцов* не признает свою вину и в случае назначения реального срока готов отправиться в зону СВО в качестве штурмовика.

Лидер «Левого фронта» был задержан утром 11 января. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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