Три человека пострадали при обстреле белгородского хутора

ВСУ обстреляли хутор Понуры Грайворонского округа. Три человека получили осколочные ранения, ими занимаются врачи, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Прилеты пришлись на окраину поселения, где велись земельные работы.

«Есть трое пострадавших рабочих, у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Также поврежден экскаватор», – написал Гладков в телеграм-канале.

Он заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Скорая помощь отвезла их во вторую городскую больницу Белгорода.

По данным губернатора, накануне Валуйский и Шебекинский округа были обстреляны из артиллерии ВСУ, село Тишанка в Волоконовском районе – из минометов. В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка попало под минометный огонь, а в село Дроновка украинские боевики отправили дрон-камикадзе. В результате всех атак с украинской стороны никто из мирных жителей области не пострадал.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 февраля сбиты 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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