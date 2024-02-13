ПВО перехватила еще три дрона ВСУ над Белгородской областью

Минобороны России сообщило о перехвате еще трех украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Попытка атаки ВСУ по объектам на территории России была пресечена около 12:30 мск, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня российское военное ведомство сообщало, что около 11:30 мск силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области. Брянский губернатор Александр Богомаз заявлял, что украинский беспилотник-разведчик был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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