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Вторник, 13 февраля 2024, 15:49 мск

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Курское село попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские боевики обстреляли село Гордеевка в Курской области. Мирные жители не пострадали, но повреждены строения и автомобиль, рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляно село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших нет. Повреждены окна, заборы и фасады трех домовладений, один автомобиль. Собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Более полутора часов в регионе действовал сигнал ракетной опасности. По данным военных, удар был нацелен на Суджанский район. После отмены сигнала о пострадавших не сообщалось.

Ранее днем зафиксированы шесть прилетов по хутору Олешня Суджанского района. Пострадавших не было, но повреждены три домовладения, три личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Также перебита ЛЭП.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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