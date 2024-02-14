При атаке ВСУ на Белгородскую область ранена женщина

Мирная жительница пострадала при атаке украинских войск на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность – работала система противоздушной обороны.

«К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу», – написал глава области на своей странице в соцсети «Вконтакте». Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Напомним, накануне система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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