ПВО сбила 9 дронов ВСУ над двумя регионами и Черным морем за ночь

Минобороны России сообщило о пресечении атак ВСУ с применением беспилотников на российские объекты в ночь на среду, 14 февраля. Силы противоздушной обороны нейтрализовали 9 дронов.

Два БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, один – над Воронежской и шесть – над акваторией Черного моря.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на регион ранена жительница Валуйского городского округа. Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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