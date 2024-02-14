ПВО сбила 9 дронов ВСУ над двумя регионами и Черным морем за ночь

Минобороны России сообщило о пресечении атак ВСУ с применением беспилотников на российские объекты в ночь на среду, 14 февраля. Силы противоздушной обороны нейтрализовали 9 дронов.
Два БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, один – над Воронежской и шесть – над акваторией Черного моря.
Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на регион ранена жительница Валуйского городского округа. Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность.
Москва, Наталья Петрова
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