МЧС: пожарные не допустили перехода огня на здание «Известия холл»

В МЧС России подтвердили, что в центре Москвы на Пушкинской площади горят три неэксплуатируемых строения во дворе здания концертного зала «Известия холл».

«Сотрудники МЧС России не допустили распространение огня на здание «Известия холл», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара, начавшегося около 6:30 утра, составляет 1,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала. В борьбе с огнем задействованы более 120 специалистов и 35 единиц техники МЧС. «Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку. Это осложняет тушение», – отметили в МЧС.

Ранее СМИ сообщали, что в центре столицы загорелось здание «Известия холл». Позднее появилась информация, что горит не сам концертный зал, а постройки на внутридворовой территории. По последним данным, пожар во дворе здания «Известия холл» локализован.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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