Пожар случился на нефтебазе под Курском после атаки дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали Курский район с помощью беспилотника. Удар пришелся по нефтебазе и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Сообщение об атаке опубликовано около 01:33 мск в телеграм-канале главы региона.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», – написал губернатор.

Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие. Очевидцы рассказали в местных пабликах, что ночью слышали взрывы, а над территорией нефтебазы видно огненное зарево.

В середине января украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, пришлось привлечь пожарный поезд.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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