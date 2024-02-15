Пожар случился на нефтебазе под Курском после атаки дрона ВСУ

Украинские боевики атаковали Курский район с помощью беспилотника. Удар пришелся по нефтебазе и спровоцировал пожар, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сообщение об атаке опубликовано около 01:33 мск в телеграм-канале главы региона.
«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте», – написал губернатор.
Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие. Очевидцы рассказали в местных пабликах, что ночью слышали взрывы, а над территорией нефтебазы видно огненное зарево.
В середине января украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, пришлось привлечь пожарный поезд.
Курск, Наталья Рязанова
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