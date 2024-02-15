Дрон ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Украинский беспилотник пытался нанести удар по нефтебазе в Губкинском районе Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, БПЛА самолетного типа залетел на территорию России около 23:30 среды. Обломки дрона упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое.

По предварительной информации, беспилотник был сбит. Обошлось без пострадавших, разрушений нет.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе ночью вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки украинского беспилотника. Предварительно, никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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