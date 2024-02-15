МЧС подключило пожарные поезда к тушению огня на курской нефтебазе

Главк МЧС по Курской области подогнал пожарные поезда к нефтебазе, чтобы справиться с огнем. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники, сообщили в министерстве.

«Для тушения привлекаются пожарные поезда. Удалось не допустить распространения огня. На месте происшествия по повышенному номеру работают подразделения ГУ МЧС и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности», – говорится в сообщении МЧС.

В ночь на 15 февраля украинские боевики атаковали с помощью беспилотника нефтебазу в Курском районе. Удар спровоцировал пожар. пострадавших нет.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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