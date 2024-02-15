Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Курске

Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта в Курске утром 15 февраля. В результате аварии пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло в 8:20 на остановке «Метеостанция». Один из автобусов закончил высадку пассажиров и собирался продолжить движение по маршруту, когда сзади в него врезался другой автобус. В результате столкновения пострадали шесть пассажиров второго автобуса. Все пострадавшие доставлены в медучреждения для осмотра и оказания помощи.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП, действиям его участников будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Уфе столкнулись рейсовый автобус и трамвай, пострадали пять человек.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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