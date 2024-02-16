Число раненых при обстреле Белгорода достигло 19 человек

Число пострадавших при вчерашнем обстреле Белгорода со стороны ВСУ достигло 19 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации, четверо пострадавших были отправлены на лечение в Москву.

«Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. Итого количество раненых достигло 19 человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что четверо (двое взрослых и два ребенка) отправлены на лечение в Москву и прибудут в столицу через несколько часов. Пять человек после получения амбулаторной помощи отпущены домой. В больницах Белгорода остаются 10 пострадавших: двое – в тяжелом состоянии в реанимации, восемь – в состоянии стабильно средней тяжести.

Ранее мэр Белгорода Иван Демидов сообщил, что в результате обстрела повреждена 131 квартира в 12 многоквартирных домах, 36 частных жилых домов. Кроме того, разрушения зафиксированы в четырех хозяйственных субъектах. По его словам, во всех пострадавших домах специалисты закрыли тепловой контур по временной схеме. Как отметил градоначальник, подрядные организации уже обмерили большую часть окон и балконов. «Заказы уже отдали в производство. Делаем все, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ», – написал мэр в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, при обстреле повреждения получили 57 автомобилей. По его словам, по всем будет проведена экспертиза и выплачена компенсация.

Днем 15 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов. Погибли семь человек, среди жертв – годовалая девочка. В результате атаки сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находится магазин «Магнит» и аптека.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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