Россиянин устроил в деревенской бане нарколабораторию

Следственный комитет раскрыл незаконное производство наркотиков в Смоленской области. Лаборатория оказалась в помещении бани на одном из участков в местной деревне.

Правоохранители вычислили группу россиян, занимавшихся изготовлением и сбытом запрещенных веществ. Лабораторию нашли в помещении бани на частном участке в деревне Рославльского района. Там же хранились запасы наркотика, следователи изъяли 16 кг готового продукта во время обыска.

Позже вещество фасовали по меньшим порциям и прятали в тайник у дороги рядом с деревней, оттуда порошок забирали курьеры. Они же распространяли вещество через закладки, сообщая клиентам координаты через Интернет.

«Задержаны организатор нарколаборатории и ряд лиц, один из которых несовершеннолетний. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело возбуждено о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере», – пояснили в управлении СКР по региону.

ФСБ раскрыла подпольную нарколабораторию в Хабаровске, где изъяла 20 кг мефедрона и 300 литров реагентов.

Смоленск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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