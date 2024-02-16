Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал федеральное правительство расследовать подрыв газопроводов в Балтийском море. Он назвал безответственным то, как Берлин тянет время, хотя трубопровод можно отремонтировать и получать дешевый газ.

Кречмер заявил, что расследовать ЧП на «Северных потоках» должны профессионалы, а не журналисты.

«Я ожидаю от федерального правительства, что оно расследует нападение на этот трубопровод и не оставит это журналистам. Время, пока трубопровод можно было бы отремонтировать для дальнейших поставок, заканчивается. Я считаю, что это безответственно», – сказал политик в беседе с Rheinische Post.

В начале февраля Швеция объявила о прекращении расследования по делу «Северных потоков», сославшись ан юрисдикцию, куда якобы не попадает этот случай. Материалы расследования шведские власти передали в ФРГ, где расследование официально продолжается. Ни одна из стран, начавших независимые расследования: Швеции, ФРГ, Дании, не привлекла российских специалистов и не ответила на запросы из Москвы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что газопроводы взорвали США. Только у Вашингтона была возможности и интерес в том, чтобы Европа осталась отрезанной от российского газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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