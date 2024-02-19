В Железногорске устранили затронувшую 96 тысяч жителей аварию

Рабочие восстановили водоснабжение в Железногорске Курской области после крупной аварии, затронувшей более 96 тыс. человек. Работы пришлось вести на глубине девяти метров, рассказал глава региона Роман Старовойт.

В ночь с 17 на 18 февраля коммунальная авария оставила без воды 525 жилых домов и 37 социальных объектов, включая школы и детские сады. Администрация города организовала подвоз воды, пока рабочие рыли котлован, чтобы добраться до разрушенного колодца. Аварийный коллектор находился на глубине девяти метров.

«Главная причина аварии – износ коммунальных сетей. Монтаж канализационного колодца завершили в 6 утра. Идет заполнение системы, но на это потребуется время. Жители первых этажей в ряде домов уже получают воду, на верхних этажах она появится в течение 2-3 часов», – написал губернатор в телеграм-канале.

Старовойт опубликовал фотографии поэтапного восстановления колодца.

В Алтайском крае часть жителей остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе.

Железногорск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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