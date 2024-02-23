Скомпрометированы 500 млн записей: РКН расследует крупнейшую за год утечку личных данных россиян

Роскомнадзор (РКН) расследует инцидент с утечкой 500 млн записей с персональной информацией россиян в 2024 году. Об этом заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер.

«Всего утекло 510 млн [за 2024 год], из них 500 [млн] – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», – сказал он в комментарии ТАСС. Когда произошла утечка и кто за ней стоит, Вагнер не уточнил.

Чиновник добавил, что в 2023 году количество случаев компрометации персональных данных увеличилось в сравнении с предшествующим годом, однако объем самих утечек сократился.

«А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», – констатировал он.

За весь прошлый год РКН выявил 168 утечек личных данных, при этом в сеть попали только порядка 300 млн записей о россиянах. В 2022 году в интернет утекли 600 млн записей о гражданах России, было зафиксировало более 140 утечек.

Напомним, в январе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной и уголовное ответственности за утечку персональных данных и незаконное их использование. Согласно поправкам, максимальный штраф за нарушение отдельных требований законодательства в этой области составит 3% от выручки компании. За создание или обеспечение работы сайтов и программ, которые связаны с незаконным оборотом персональных данных, будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube