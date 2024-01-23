Госдума ужесточила наказание за утечку и незаконное использование персональных данных

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных и незаконное их использование.

Согласно поправкам, в Кодекс об административных правонарушениях вводятся штрафы за нарушение отдельных требований законодательства в этой области. Планируется, что максимальный штраф составит 3% от выручки компании. Поправки в Уголовный кодекс предполагают уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов и программ, которые связаны с незаконным оборотом персональных данных. Предполагается, что максимальный срок лишения свободы составит до 10 лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на декабрь 2021 года в теневом сегменте Интернета циркулирует более 20000 баз данных общим объемом более 10 Тб, содержащие персональные данные о 80 % населения РФ.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что в настоящее время наказание, предусмотренное уголовным законодательством за преступления, связанные с незаконным использованием персональных данных, нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, несопоставимо их общественно опасным последствиям», – говорится в документе.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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