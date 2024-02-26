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Понедельник, 26 февраля 2024, 14:37 мск

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ВСУ обстреляли курское село

Архив, фото: t.me/vvgladkov

Украинские боевики обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Белгородская область также была атакована с украинской стороны. По данным Минобороны РФ, атаку с помощью беспилотника пресекли около 11:00 мск. Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

В ночь на 25 февраля система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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