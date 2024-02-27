Обстрел ВСУ оставил курское село без света

Украинские боевики обстреляли Суджанский район в Курской области. Одно село частично осталось без света, но никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет. В населённом пункте частично нет света», – говорится в его телеграм-канале.
Местные власти продолжают подомовой обход, чтобы уточнить повреждения зданий.
Накануне под огонь с украинской стороны попало село Попово-Лежачи в Глушковском районе. Мирные граждане не пострадали.
Курск, Наталья Рязанова
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