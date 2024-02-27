В Белгородской области перехвачены еще два дрона ВСУ

Силы противоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщил Минобороны России.
По информации ведомства, ВСУ попытались атаковать объекты на территории России около 12:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, российская ПВО перехватила два украинских БПЛА над Брянской областью и один – над Белгородской.
Москва, Наталья Петрова
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