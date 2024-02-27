При обстреле ВСУ брянского поселка повреждены два жилых дома

Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, однако в результате обстрела частично повреждены два жилых дома и нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области частично обесточено одно село.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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