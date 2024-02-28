Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник, запущенный с украинской стороны для атаки по регионам РФ. Аппарат упал в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Накануне вечером ПВО уничтожила украинский беспилотник на подлете к Шебекинскому городскому округу.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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