российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 февраля 2024, 08:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник, запущенный с украинской стороны для атаки по регионам РФ. Аппарат упал в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Накануне вечером ПВО уничтожила украинский беспилотник на подлете к Шебекинскому городскому округу.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,