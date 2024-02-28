СКР возбудил дело об обстреле Суземки с пятью ранеными

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела с украинской стороны поселка Суземка Брянской области. Число пострадавших мирных жителей увеличилось с трех до пяти человек.

ВСУ обстреляли Суземку накануне вечером. Один человек был тяжело ранен, двое получили ранения средней тяжести. Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ранены не трое, а пятеро жителей.

«В результате террористической атаки еще двое жителей получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

СКР расследует преступления ВСУ против мирного населения Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП и устанавливают причастных лиц.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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