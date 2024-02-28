Обстрел ВСУ повредил жилой дом в курском селе

Украинские боевики обстреляли Кореневский район в Курской области. Повреждены жилой дом и автомобиль, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ обстреляли село Гордеевка в приграничном Кореневском районе. Пострадавших нет. Повреждены дом и автомобиль», – говорится в телеграм-канале Старовойта.

Губернатор заверил, что владельцам поврежденного имущества окажут помощь с восстановлением.

Накануне курское село Гуево частично осталось без света после обстрела с украинской стороны. Мирные жители не пострадали.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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