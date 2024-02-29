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Четверг, 29 февраля 2024, 08:09 мск

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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

Данный о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне украинские боевики обстреляли Кореневский район в Курской области. В результате атаки повреждены жилой дом и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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