Туляк нанял киллера для бывшего мужа своей девушки

Житель Тулы нанял киллера для убийства бывшего мужа своей сожительницы. Ревнивец пообещал исполнителю миллион рублей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 34-летний подозреваемый в феврале 2024 года начал искать киллера для экс-супруга своей сожительницы. Сотрудники ФСБ узнали о готовящемся убийстве и взяли под контроль встречи подозреваемого с мнимым исполнителем. 28 февраля во время передачи миллионного гонорара заказчика задержали.

«Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Житель Краснодарского края пытался организовать заказное убийство своего племянника за 35 тыс. рублей.

Тула, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube