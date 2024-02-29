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Четверг, 29 февраля 2024, 15:22 мск

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Туляк нанял киллера для бывшего мужа своей девушки

Житель Тулы нанял киллера для убийства бывшего мужа своей сожительницы. Ревнивец пообещал исполнителю миллион рублей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 34-летний подозреваемый в феврале 2024 года начал искать киллера для экс-супруга своей сожительницы. Сотрудники ФСБ узнали о готовящемся убийстве и взяли под контроль встречи подозреваемого с мнимым исполнителем. 28 февраля во время передачи миллионного гонорара заказчика задержали.

«Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Житель Краснодарского края пытался организовать заказное убийство своего племянника за 35 тыс. рублей.

Тула, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства,