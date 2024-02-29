Туляк нанял киллера для бывшего мужа своей девушки

Житель Тулы нанял киллера для убийства бывшего мужа своей сожительницы. Ревнивец пообещал исполнителю миллион рублей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, 34-летний подозреваемый в феврале 2024 года начал искать киллера для экс-супруга своей сожительницы. Сотрудники ФСБ узнали о готовящемся убийстве и взяли под контроль встречи подозреваемого с мнимым исполнителем. 28 февраля во время передачи миллионного гонорара заказчика задержали.
«Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.
Житель Краснодарского края пытался организовать заказное убийство своего племянника за 35 тыс. рублей.
Тула, Наталья Рязанова
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