Житель Кубани нанял киллера для племянника за 35 тысяч рублей

Житель Краснодарского края пытался организовать заказное убийство своего племянника. Мужчина заплатил подставному киллеру 35 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.
62-летний житель Абинского района испытывал неприязнь к своему 43-летнему племяннику, поэтому решил расправиться с ним. Об этом стало известно правоохранителям, с заказчиком встретился полицейский, который изображал наемного убийцу.
Мужчина выдал необходимую информацию о жертве и даже снабдил киллера ножом и металлической трубой, которые предложил использовать в качестве орудия, а также заплатил задаток. Когда он получил фото, якобы подтверждающие убийство родственника, то отдал 35 тысяч рублей, после чего был задержан.
Уголовное дело возбуждено по факту подстрекательства и пособничества к приготовлению убийства по найму. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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