Москалькова: Россия готова передать Украине тела погибших из сбитого Ил-76

Россия получила от Украины запрос на выдачу тел военных, погибших в результате крушения сбитого Ил-76 в Белгородской области. Останки погибших готовы к передаче, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она подтвердила, что запрос на возврат останков поступил несмотря на заявления украинской стороны, что в самолете не было военнопленных из ВСУ.

«Такой разговор был, готова ли российская сторона отдать тела. Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», – сказала омбудсмен в беседе с РИА Новости.

24 января двумя ракетами Patriot ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных для обмена, сопровождающие и экипаж из числа российских военных. Все люди после крушения погибли.

Киев последовательно отрицал, что выстрелы производились с подконтрольной ВСУ территории, что на борту действительно находились украинские военные. Следственный комитет России ведет расследование по факту гибели 74 человек. В начале февраля ведомство сообщило, что останки погибших идентифицированы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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