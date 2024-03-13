Раненый при обстреле курянин умер в больнице

Раненый при обстреле житель села Кульбаки умер в больнице несмотря на усилия врачей, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, украинский снаряд попал прямо в частный дом, отчего возник пожар. Пострадали проживавшие в доме супруги: женщина погибла на месте, мужчину сумели довезти до больницы.

«Врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района 10 марта. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее днем поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Местный житель получил контузию, его доставили в больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь, заверил губернатор.

Минувшей ночью и утром киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. Средства ПВО в шести областях обезвредили 58 БПЛА самолетного типа, в том числе восемь были сбиты над Курской областью.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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